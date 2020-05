Bahn und Bus weniger genutzt

Wiesbaden In der Corona-Krise haben viel weniger Menschen in Deutschland Busse und Bahnen genutzt. Da Verkehrsunternehmen Verbindungen einschränkten und Menschen aus Furcht vor Infektionen fernblieben, gingen die Fahrgastzahlen im ersten Quartal um elf Prozent zurück, schätzte das Statistische Bundesamt am Mittwoch. Die Behörde hat dafür die Daten einiger großer Verkehrsfirmen ausgewertet. Nach Jahren steigender Fahrgastzahlen könnte die Corona-Krise nun den Aufwärtstrend vorerst beenden.

Besonders stark fielen demnach die Fahrgastzahlen im Eisenbahnnahverkehr einschließlich S-Bahnen. Hier erwarten die Statistiker laut der vorläufigen Zahlen ein Minus von 15 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Im Straßenbahnverkehr, zu dem Stadtbahnen, Hoch- und U-Bahnen zählen, sowie im Busverkehr sanken die Zahlen um neun Prozent. Für den Eisenbahnfernverkehr, wo im ersten Quartal 2019 fast 35 Millionen Fahrgäste unterwegs waren, errechneten die Statistiker nun einen Rückgang von 13 Prozent.

