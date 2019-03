Bauwirtschaft startet gut ins neue Jahr

Wiesbaden Der Immobilienboom hat die Geschäfte der deutschen Bauwirtschaft auch zum Jahresanfang angetrieben. Der Auftragseingang stieg im Januar dieses Jahres gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,2 Prozent auf rund 5,9 Milliarden Euro, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Das sei der höchste jemals gemessene Wert an neuen Aufträgen in einem Januar, hieß es. Bereinigt um Preissteigerungen und den Effekt von Kalendertagen lag das Plus bei 11,6 Prozent. Der starke Wohnungsbau und höhere staatliche Investitionen in die Infrastruktur treiben die Branche seit Längerem an.