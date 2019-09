Wiesbaden /Berlin Nach einem Einbruch im Juni haben Deutschlands Exporteure im Juli dieses Jahres trotz internationaler Handelskonflikte wieder bessere Geschäfte gemacht. Waren „Made in Germany“ im Gesamtwert von 115,2 Milliarden Euro wurden in dem Monat ins Ausland verkauft, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Das waren den Berechnungen zufolge 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 0,7 Prozent mehr als im Juni 2019.

„Dies ist aber kein Grund zur Entwarnung, denn die vielen Risiken und Konfrontationen im Außenhandel sowie die generelle konjunkturelle Abschwächung bleiben bestehen“, sagte der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Holger Bingmann. Auch der Deutsche Indus­trie- und Handelskammertag sieht keinen Grund für Euphorie. Ein Ende der Protektionismus-Spirale sei nicht zu erwarten.

Auf Sicht von sieben Monaten lagen die Ausfuhren mit 781,3 Milliarden Euro knapp über dem Vorjahreswert (773,5 Mrd. Euro). Für das Gesamtjahr 2019 rechnet der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) mit 1,5 Prozent Wachstum des Exportvolumens.