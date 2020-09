Handel: Exporte holen langsam auf

Wiesbaden /Berlin Die Erholung der deutschen Exportwirtschaft nach dem tiefen Einbruch in der Corona-Krise setzt sich fort. Der Juli brachte im Vergleich zum Vormonat im dritten Monat in Folge steigende Ausfuhrzahlen für die heimischen Exporteure.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Dienstag wurden im Juli 4,7 Prozent mehr Waren „Made in Germany“ ins Ausland verkauft als im Juni. Mit einem Ausfuhrwert von 102,3 Milliarden Euro lag dies aber nach Berechnungen Behörde immer noch um 11,0 Prozent unter dem Juli 2019.

Von April auf Mai 2020 hatte es ein Exportplus von 9,0 Prozent gegeben. Von Mai auf Juni 14,9 Prozent.

„Nach einem krassen Einbruch vor allem im zweiten Quartal sind jetzt die ersten Zeichen einer Erholung im Außenhandel sichtbar. Die Talsohle scheint damit überwunden zu sein“, stellte die Vizepräsidentin des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Ines Kitzing, fest. „Noch ist es allerdings zu früh, Entwarnung zu geben.“

Zeitweise Grenzschließungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten hatten den deutschen Außenhandel in der Corona-Krise ausgebremst. Die allmähliche Erholung der Wirtschaft in vielen Ländern kommt den Exporteuren nun zugute. Allerdings liegen die Ausfuhren immer noch um 12,1 Prozent unter dem Niveau von Februar 2020 – dem Monat vor Beginn der coronabedingten Einschränkungen.