Konjunktur: Unsicherheit trotz Rekordwachstums

Wiesbaden /Berlin Die deutsche Wirtschaft hat mit einem unerwartet kräftigen Wachstum im dritten Quartal einen Teil des coronabedingten Einbruchs wettgemacht. Trotz eines Rekordanstiegs des Bruttoinlandsproduktes von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal ist die deutsche Wirtschaft aber noch nicht über den Berg. Das Bundeswirtschaftsministerium rechnet im Gesamtjahr mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung von 5,5 Prozent.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht die Entwicklung angesichts der zweiten Corona-Welle am Scheideweg. Zwar erwartet er für 2020 nun einen geringeren Konjunktureinbruch als zuvor und rechnet 2021 mit einem Aufschwung. Er sagte aber am Freitag zugleich: „Das Pendel kann in die eine oder andere Richtung ausschlagen.“ Entscheidend sei, ob eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden könne.

Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes wurde das Wachstum im dritten Quartal von höheren privaten Konsumausgaben und stark gestiegenen Exporten getragen. Nach Angaben der Wiesbadener Behörde war es der stärkste BIP-Anstieg im Quartalsvergleich seit Beginn der Zeitreihe 1970.