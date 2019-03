China-Importe hochwertiger

Wiesbaden China ist zum vierten Mal in Folge der größte Exporteur für Waren nach Deutschland gewesen. Die Einfuhren hatten einen Wert von 106,3 Milliarden Euro und übertrafen damit die deutschen Exporte nach China in Höhe von 93,1 Milliarden Euro. Die wichtigste Warengruppe waren Computer, Datenspeicher und Unterhaltungselektronik (37,8 Mrd. Euro), teilte das Statistische Bundesamt mit. Noch in den 1980er und 1990er Jahren hatten die Chinesen vor allem Textilien geliefert. 1980 standen sie erst auf dem 35. Rang der Importnationen.