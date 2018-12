Umwelthilfe und Land einigen sich auf Fahrverbote

Wiesbaden /Darmstadt Zwei Straßen in Darmstadt sind von Juni 2019 an für Diesel-Fahrzeuge bis Euronorm 5 und Benziner bis Euronorm 2 tabu. Darauf haben sich die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) außergerichtlich mit der schwarz-grünen Landesregierung in Hessen geeinigt. Das Ziel ist, den europäischen Grenzwert für Stickstoffdioxid einzuhalten, teilten die DUH, der VCD und die Landesregierung mit. Es gibt aber Ausnahmen, etwa für Rettungsfahrzeuge. „Erstmalig in Deutschland ist es nach einer Klage zur Luftreinhaltung zu einem Vergleich mit der DUH gekommen“, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne).