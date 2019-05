Deutlich mehr EU-Ausländer

Wiesbaden In Deutschland leben derzeit rund 4,8 Millionen Menschen, die Staatsangehörige eines anderen EU-Landes sind, 2008 waren es noch rund 2,4 Millionen, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung auf Grundlage des Ausländerzentralregisters am Donnerstag mit. Die meisten stammten aus Polen (860 000), Rumänien (696 000) und Italien (644 000). Insgesamt machen die Mitbürger aus allen EU-Staaten etwa 44 Prozent aller hierzulande lebenden Zugewanderten aus. Die gute wirtschaftliche Lage und der Bedarf an Arbeitskräften hätten Deutschland als Zielland zunehmend attraktiv gemacht, erläuterten die Forscher.