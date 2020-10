Deutsche Exporte holen auf

Cloppenburg

Was es mit dem Inzidenzwert auf sich hat Darum war der Kreis Cloppenburg Donnerstag noch kein Risikogebiet

Das Landesgesundheitsamt wies für Cloppenburg am Donnerstag einen Wert von 24 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tag auf. Und das, obwohl am Mittwoch 61 neue Coronafälle gemeldet wurden.