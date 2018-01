Deutschland beliebtes Reiseziel

Wiesbaden Der Boom im Deutschland-Tourismus hat sich nach ersten Berechnungen das achte Jahr in Folge fortgesetzt. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland habe 2017 wohl rund 459 Millionen erreicht, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Das wäre ein Anstieg von drei Prozent im Vergleich zu 2016. In den ersten elf Monaten wurden 431 Millionen Übernachtungen von Reisenden gezählt – ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im November gab es auch einen Anstieg um drei Prozent.

Dabei legte die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland gegenüber dem Vorjahresmonat um vier Prozent auf 5,5 Millionen zu, aus dem Inland um drei Prozent auf 24,1 Millionen.