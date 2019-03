Deutschland auch 2019 bei Touristen gefragt

Wiesbaden Der Deutschland-Tourismus ist mit Schwung ins Jahr 2019 gestartet. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland stieg im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 26,3 Millionen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Bei inländischen Reisenden gab es ein Plus von 3 Prozent auf 21,2 Millionen. Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland stieg ebenfalls um 3 Prozent auf 5,1 Millionen. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga mit einem Anstieg der Übernachtungszahlen um ein bis 1,5 Prozent.