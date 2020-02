Deutschland als Reiseziel beliebt

Wiesbaden An den Küsten hat sich die Saison verlängert, und kulturell geprägte Städte-Trips liegen voll im Trend: Der Deutschland-Tourismus hat auch im vergangenen Jahr zugelegt. Doch die Geschäfte könnten vielerorts noch besser laufen, wenn mehr Personal zu finden wäre, klagt der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga – und will zumindest für die vorhandene Mannschaft mehr Flexibilität. Die Gewerkschaft NGG aber warnt vor längeren Arbeitszeiten.

Für Touristen und Geschäftsreisende aus dem In- und Ausland bleibt Deutschland ein attraktives Reiseziel. 2019 wurden 495,6 Millionen Übernachtungen gezählt – plus 3,7 Prozent und so viele wie nie zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Es war der zehnte Übernachtungsrekord in Folge.

Aus dem Inland wurden men 3,9 Prozent mehr Übernachtungen gebucht. Ausländer buchten 2,5 Prozent mehr. Seit 2009 ist die Zahl der Gästeübernachtungen um mehr als ein Drittel gestiegen.