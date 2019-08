Einzelhandel legt im ersten Halbjahr zu

Wiesbaden Der Einzelhandel in Deutschland hat seine Umsätze im ersten Halbjahr 2019 gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchsen die Erlöse um 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Preisbereinigt (real) waren es 2,2 Prozent mehr. Von der Kauflaune der Bürger profitierten vor allem Internet- und Versandhändler mit einem Zuwachs von nominal 7,1 Prozent, während stationäre Textil- und Schuhhändler 0,8 Prozent weniger in ihren Kassen hatten.