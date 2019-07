Wiesbaden 2019 könnte ein ganz passables Jahr für den Einzelhandel werden, falls die Verbraucher so konsumfreudig bleiben wie bisher. Das zeigen aktuelle Daten.

Deutschlands Einzelhändler haben im Mai dieses Jahres nämlich bessere Geschäfte gemacht als im Vorjahresmonat. Die Umsätze lagen bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 4,0 Prozent über dem Wert von Mai 2018, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Nominal waren es nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Dienstag 4,8 Prozent mehr.

Allerdings geben die Statistiker zu bedenken: In diesem Jahr hatte der Mai mit 25 Verkaufstagen auch einen Verkaufstag mehr als 2018.

Mit dem Mai-Umsatz machte der Einzelhandel seinen schwachen Start ins zweite Quartal wett. Nimmt man die bisherigen Monatswerte in diesem Jahr zusammen, ist die Branche weiterhin auf Wachstumskurs: In den fünf Monaten von Januar bis einschließlich Mai 2019 setzte der Einzelhandel in Deutschland real 2,8 Prozent und nominal 3,5 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum.

Solche Wachstumsraten gab es nicht allzu häufig. Der private Konsum ist derzeit die verlässlichste Stütze der deutschen Konjunktur. Dank der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und gestiegener Einkommen sind viele Menschen in Kauflaune – alle hoffen, dass das so bleibt. Nach der jüngsten Prognose des Handelsverbandes HDE dürfen die Händler in diesem Jahr mit einem Umsatzzuwachs von zwei Prozent auf knapp über 537 Milliarden Euro rechnen.

Allerdings laufen die Geschäfte je nach Sparte unterschiedlich. Textilhändler etwa haben zu kämpfen. Und der Online-Handel kann seinen Marktanteil weiter ausbauen.