Wiesbaden Deutschlands Einzelhandel ist mit Schwung ins Jahr 2019 gestartet. Die Umsätze der Unternehmen stiegen im Januar preisbereinigt (real) um 2,6 Prozent, einschließlich Preiserhöhungen verbuchten sie ein Plus von 3,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Den größten Umsatzanstieg erzielte der Internet- und Versandhandel.

Die Branche erwartet 2019 trotz der Eintrübung der Konjunkturaussichten das zehnte Wachstumsjahr in Folge.