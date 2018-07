Wiesbaden Deutschlands Exportwirtschaft trotzt bislang den von den USA angeheizten internationalen Handelskonflikten. In den ersten fünf Monaten gingen Waren im Wert von 547,4 Milliarden Euro in alle Welt. Das war ein Anstieg um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Vor allem die Nachfrage aus Ländern der Europäischen Union trieb die Geschäfte an. Im Mai sanken die Exporte dagegen gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozent auf 109,1 Milliarden Euro.