Wiesbaden Deutschlands Exportwirtschaft steuert trotz des starken Euro auf das vierte Rekordjahr in Folge zu. Die Ausfuhren stiegen im November 2017 im Vergleich zum Vorjahr kräftig um 8,2 Prozent auf 116,5 Milliarden Euro, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Ergebnisse mit. Binnen Monatsfrist legten die Exporte um 4,1 Prozent zu. Das ist das stärkste Plus seit Dezember 2014 und mehr als von Analysten erwartet.

Die exportstarke deutsche Wirtschaft profitiert von der weltweiten Konjunkturerholung, die die Nachfrage nach „Made in Germany“ anheizt. In den ersten elf Monaten wurden Maschinen, Autos und andere Waren im Wert von 1,18 Billionen Euro ausgeführt (plus 6,5 Prozent). Im Gesamtjahr 2016 hatten die Exportunternehmen mit 1,21 Billionen Euro den dritten Rekord in Folge erzielt. Der Außenhandelsverband BGA hatte zuletzt mit Rekorden 2017 und 2018 gerechnet. „Auch zum Jahresende 2017 lässt die Dynamik im deutschen Außenhandel nicht nach“, sagte BGA-Präsident Holger Bingmann einer Mitteilung zufolge. Zugleich mahnte er eine rasche Regierungsbildung an.

Wichtigste Region für die deutschen Exporteure ist die Europäische Union. Trotz der Euro-Stärke zogen in den ersten elf Monaten auch die Ausfuhren in Länder außerhalb der Gemeinschaft an. Steigt die Gemeinschaftswährung gegenüber Dollar und Co., verteuern sich tendenziell Waren „Made in Germany“ außerhalb des Euroraumes. Das kann die Nachfrage dämpfen. „Das Erstarken des Euro-Kurses seit April 2017 hat den deutschen Exportsektor nicht beeinträchtigt“, sagte ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Wichtigster Einzelmarkt für Deutschlands Exporteure sind Brzeski zufolge weiterhin die USA.