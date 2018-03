Frauen verdienen weniger

Wiesbaden In Deutschland verdienen Frauen im Durchschnitt weiterhin 21 Prozent weniger Geld als Männer. So bekamen Frauen 2017 einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 16,59 Euro, während Männer auf 21,00 Euro kamen, teilte das Statistische Bundesamt anlässlich des „Equal Pay Day“ am Sonntag mit. Der Verdienstunterschied sei im Vergleich zu 2016 unverändert geblieben.

Die Statistiker wiesen einmal mehr darauf hin, dass sich drei Viertel des Verdienstunterschiedes auf strukturelle Gründe zurückführen lässt.