Gastwirte machen mehr Umsatz

Wiesbaden Nach einem Dämpfer im September haben Deutschlands Hoteliers und Gastwirte im Oktober wieder bessere Geschäfte gemacht. Bereinigt um Preiseffekte (real) lagen die Umsätze in dem Monat, in dem in vielen Bundesländern Herbstferien waren, um 0,3 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Nominal ergab sich laut Statistischem Bundesamt ein Plus von 2,9 Prozent. Von Januar bis einschließlich Oktober 2019 verbuchte die Branche nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Dienstag real ein Umsatzplus von 0,8 Prozent, nominal lag das Wachstum in dem Zehn-Monates-Zeitraum bei 3,2 Prozent.