Wiesbaden Der deutsche Bedarf an Kakaobohnen mit den Jahren ist stark gestiegen. Im Jahr 2018 seien fast 470 000 Tonnen der braunen Bohnen eingeführt worden, erklärte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden. Das bedeute einen Zuwachs von 41 Prozent im Vergleich zum Jahr 2008 und ein Zehnjahreshoch. 80 Prozent der Ware, die zu verschiedensten Produkten bis hin zur Tafelschokolade verarbeitet wird, stammen demnach aus Westafrika, vornehmlich von der Elfenbeinküste (50 Prozent), Nigeria (17 Prozent) und Ghana (elf Prozent).

Der Preis pro Tonne habe mit rund 2100 Euro auf vergleichsweise niedrigem Niveau gelegen. Doch Veränderungen zeichneten sich auf dem Markt ab: Der Klimawandel und Pflanzenkrankheiten könnten die Ernte mindern. Die Elfenbeinküste und Ghana würden die Preise anheben. Die Mehrerlöse sollen den Bauern zugutekommen. Grundsätzlich gibt es erhebliche Preis-Schwankungen.

Kakao wird meist auf sehr kleinen Plantagen angebaut. Entwicklungs- und Menschenrechtsexperten machen seit Langem auf die schlechten Lebensbedingungen der Kakaobauern aufmerksam. Die niedrigen Preise führten dazu, dass fast kein Produzent den Lebensunterhalt für sich und seine Familie mit dem Anbau finanzieren könne, heißt es in einem Positionspapier zum „Kakaobarometer“, der alle zwei Jahre über die Bedingungen im Kakaoanbau informiert. Die weit verbreitete Kinderarbeit in dem Sektor könne so nicht bekämpft werden. Das Kakaobarometer wird von Nichtregierungsorganisationen verbreitet.

Angesichts der nicht immer befriedigenden Situation in den Erzeuger-Staaten wird „fair“ gehandelter Kakao immer beliebter. Produkte werden über „Eine-Welt-Läden“ (auch an diversen Standorten im Oldenburger Land und Ostfriesland) vertrieben, immer häufiger zudem auch über den klassischen Lebensmittelhandel.

Trotz grundsätzlich sinkender Importpreise verteuerte sich die Schokolade in Deutschland von 2015 bis 2019 um 3,6 Prozent. Kakao legte sogar um neun Prozent zu und stieg damit mehr als die durchschnittlichen Nahrungsmittelpreise (7,8).

Deutschland produzierte 2018 etwa 888 000 Tonnen Schokolade und kakaohaltige Lebensmittel für den Export – ein Bestwert seit 2008.