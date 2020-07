Agrar: Weniger Spargel und Erdbeeren

Wiesbaden /Hannover Die Spargelernte in Niedersachsen ist 2020 weniger üppig ausgefallen als im Vorjahr: Einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes zufolge wurden mit 26 900 Tonnen etwa fünf Prozent weniger geerntet als 2019. Niedersachsen bleibt aber Nummer eins bei der Spargelernte.

Bundesweit fiel die Ernte 2020 mit 106 400 Tonnen um 19 Prozent geringer aus als 2019. Bezogen auf die Durchschnitts-Erntemenge der vergangenen sechs Jahre liegt der Rückgang bei 14 Prozent.

Wegen der Reiseeinschränkungen in Europa aufgrund der Corona-Pandemie konnten in diesem Jahr nicht so viele osteuropäische Erntehelfer wie in den Vorjahren eingesetzt werden. Auch fehlte über viele Wochen hinweg die Gas­tronomie als Absatzmarkt.

Auch die bundesweite Erdbeerernte im Freiland wird mit 99 000 Tonnen voraussichtlich um 13 Prozent geringer ausfallen. Gründe dafür sind u.a. regionale Spätfröste und Trockenheit im Frühjahr.