Wiesbaden /Hannover Drei von vier Frauen in Deutschland sind berufstätig. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden waren 76 Prozent der Frauen im Alter von 20 bis 64 Jahren 2018 erwerbstätig. Zum Vergleich: Zehn Jahre zuvor lag der Anteil noch bei 68 Prozent. Damit hat Deutschland nunmehr nach Schweden (80 Prozent), das bei der Frauenerwerbstätigkeit traditionell in der Spitzengruppe liegt, und Litauen (77 Prozent) die dritthöchste Erwerbstätigenquote von Frauen in der Europäischen Union (EU), teilte die Behörde am Freitag mit.

Fast die Hälfte der erwerbstätigen Frauen (47 Prozent) arbeitete allerdings in Teilzeit, bei den Männern war es nur knapp jeder elfte (neun Prozent). EU-weiter Spitzenreiter sind hier die Niederlande. Knapp drei Viertel der Frauen und knapp ein Viertel der Männer waren dort teilzeitbeschäftigt.

Mit der gestiegenen Erwerbstätigkeit wächst auch die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen in Deutschland. Der Anteil derjenigen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend selbst verdienen, stieg 2018 auf 68 Prozent (2008: 59 Prozent). Bei Männern lag die Quote mit 81 Prozent deutlich höher.

Die für Frauen günstige Entwicklung bei der Erwerbstätigkeit wird auch beim Blick auf Gehälter getrübt: Frauen verdienen in den meisten Fällen weniger als Männer, auch berufsbedingt. Frauen mit einer Vollzeitstelle in Niedersachsen etwa erhalten pro Monat 532 Euro brutto weniger als ihre männlichen Kollegen. Bezogen auf das durchschnittliche Einkommen beläuft sich der Nachteil bei der Bezahlung auf 16 Prozent – damit ist der Unterschied in Niedersachsen noch größer als bundesweit (13 Prozent), teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) anlässlich des Internationalen Frauentags an diesem Sonntag mit.

Den Zahlen zufolge bekommen Männer im Durchschnitt monatlich 3335 Euro und Frauen 2803 Euro brutto. „Es darf nicht sein, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch immer so stark benachteiligt sind“, erklärte die NGG-Vizechefin Claudia Tiedge. „Viele Unternehmen nutzen das Lohngefälle aus, obwohl sie mehr zahlen müssten.“ Die Zahlen stammen laut NGG aus der Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit und erfassen alle Branchen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft „Verdi“ kritisierte, es gebe weiterhin eine systematische Ungerechtigkeit in der Bezahlung der Geschlechter. „Frauen stemmen zu Hause den größten Teil der Sorgearbeit“, sagte Stefanie Nutzenberger aus dem Bundesvorstand. „Sie landen häufiger in der Teilzeitfalle, werden in Karrierechancen behindert und müssen mit Einkommens- und später Altersarmut kämpfen.“ Eine stärkere Verankerung von Tarifverträgen könne ein Mittel sein, um die Benachteiligung abzubauen.

Die IG Metall setzt sich zudem für eine Ausweitung von Frauenquoten ein. Frauen müssten auf allen Führungsebenen gefördert werden.

Unterdessen zeigte eine Studie: Frauen haben in mittelständischen Firmen einer Studie zufolge im Schnitt bessere Chancen auf einen Top-Job als in börsennotierten Unternehmen. Der Frauenanteil im Vorstand beziehungsweise in der Geschäftsführung lag im Mittelstand Anfang 2020 im Durchschnitt bei 16 Prozent, geht aus einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY anlässlich des Weltfrauentages hervor. Vor zwei Jahren waren es 14 Prozent. Im Schnitt der Börsen-Indizes Dax, MDax und SDax sind dagegen gerade einmal neun Prozent der Vorstandsposten mit Frauen besetzt.