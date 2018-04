Immer mehr Ältere haben bezahlten Job

Wiesbaden In Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die im Rentenalter arbeiten. Im Jahr 2002 gingen noch 4,2 Prozent der Menschen im Alter zwischen 65 und 74 Jahren einer bezahlten Tätigkeit nach, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Heute liegt die Erwerbstätigenquote für diese Altersgruppe den Angaben zufolge bei 11,4 Prozent. Bei Männern beträgt die Quote 14,8 Prozent, bei Frauen liegt sie mit 8,3 Prozent deutlich darunter. Zu den gestiegenen Erwerbstätigenquoten im Alter hätten die Rentenreformen wesentlich beigetragen, erklärt das Institut.