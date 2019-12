Industrie verliert Beschäftigte

Wiesbaden Die Zahl der Beschäftigten in der Industrie ist erstmals seit Dezember 2010 leicht gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren Ende Oktober 2019 knapp 5,7 Millionen Menschen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 50 Beschäftigten tätig. Das waren 0,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Rückgänge gab es u.a. in der Autoindustrie sowie bei Gummi- und Kunststoffwaren. In der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen stieg die Zahl der Mitarbeiter, ebenso in der der Nahrungs- und Futtermittelindustrie.