Inflation im Juli bei 2,0 Prozent

Wiesbaden Die Inflation in Deutschland pendelt den dritten Monat in Folge um die Marke von zwei Prozent. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes vom Montag lagen die Verbraucherpreise im Juli um 2,0 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Vor allem deutlich gestiegene Energiepreise (plus 6,6 Prozent) heizten den Preisauftrieb an. Auch Nahrungsmittel wurden gegenüber dem Vorjahresmonat teurer (plus 2,6 Prozent). Allerdings verlangsamte sich der Preisauftrieb. Von April bis Juni hatte bei dieser Produktgruppe je noch eine drei vor dem Komma gestanden.