Inflation verharrt bei 2,0 Prozent

Wiesbaden Steigende Energiepreise haben die Inflation in Deutschland auch im August angetrieben. Wie schon im Juli lag die Jahresteuerungsrate bei 2,0 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mit. Es war der vierte Monat in Folge mit einer zwei vor dem Komma. Im Juni hatte die Teuerungsrate 2,1 Prozent betragen und im Mai 2,2 Prozent. Gegenüber dem Vormonat legten die Verbraucherpreise im August um 0,1 Prozent zu.

Angeheizt wurde die Inflation vor allem von gestiegenen Energiepreisen (plus 6,9 Prozent). Tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahresmonat mussten Verbraucher auch für Nahrungsmittel. Sie verteuerten sich um 2,5 Prozent. Allerdings schwächte sich der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln etwas ab.