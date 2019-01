Inflation schwächt sich ab

Wiesbaden Gesunkene Energiekosten haben den Preisauftrieb in Deutschland zum Jahresbeginn gedämpft. Die Jahresinflationsrate lag im Januar bei 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Früheren Angaben zufolge hatte die Teuerungsrate im Dezember 1,7 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise im Januar um 0,8 Prozent.

Ökonomen führten die Abschwächung vor allem auf niedrigere Energiekosten zurück. „Die gesunkenen Benzin- und Heizölpreise sorgen für niedrige Inflation, Tendenz fallend“, erläuterte der Chefvolkswirt der staatlichen Förderbank KfW, Jörg Zeuner.