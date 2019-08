Inflation schwächt sich ab

Wiesbaden Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im August abgeschwächt. Die Jahresinflationsrate lag bei 1,4 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mit. In den Vormonaten Juni und Juli hatte die Teuerungsrate noch 1,6 beziehungsweise 1,7 Prozent betragen. Dämpfend wirkten im August die Energiepreise, die nur noch um 0,6 Prozent stiegen. Deutlich mehr als im Vorjahresmonat mussten Verbraucher für Nahrungsmittel zahlen (plus 2,7 Prozent). Gegenüber dem Vormonat sanken die Verbraucherpreise nach den vorläufigen Daten insgesamt um 0,2 Prozent.

Die Inflationsrate ist ein wichtiger Gradmesser für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt für den Euroraum insgesamt mittelfristig eine Jahresteuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an – weit genug entfernt von der Nullmarke.