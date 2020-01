Wiesbaden Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich 2019 verlangsamt. Im Schnitt lag die Inflationsrate im vergangenen Jahr bei 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Für 2018 hatte die Behörde noch eine Teuerungsrate von 1,8 Prozent errechnet.

Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise um 1,5 Prozent gemessen am Vorjahresmonat. Zum Jahresende dämpften vor allem etwas günstigere Energie- und Kraftstoffpreise die Inflation, während sich etwa Nahrungsmittel und Mieten spürbar verteuerten.

Mit der vorläufigen Rate von 1,4 Prozent für 2019 liegt die Inflation unter der Prognose der Wirtschaftsweisen, die einen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,5 Prozent vorhergesagt hatten. Die Rate liegt auch unter der Zielregion, die der Europäischen Zentralbank vorschwebt (um zwei Prozent). Die endgültigen Berechnungen legt das Statistische Bundesamt am 16. Januar vor.

Was ist eigentlich

Inflation ?

Die Preise für Waren und Dienstleistungen können sich in einer Marktwirtschaft jederzeit ändern – einige steigen, andere fallen. Erhöhen sich Preise allgemein, spricht man von „Inflation“. Das Geld ist dann weniger wert, Verbraucher können für einen Euro weniger kaufen als zuvor. Jeden Monat berechnet das Statistische Bundesamt, wie sich Preise in Deutschland im Vergleich zum Monat davor und im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres entwickelt haben. Einmal im Jahr wird die Gesamtrate im Vergleich zum Vorjahr ermittelt – wie in diesen Tagen.

Wie berechnet man

die Teuerungsrate ?

Monat für Monat schwärmen Mitarbeiter der Statistischen Landesämter und des Wiesbadener Bundesamtes aus. Sie notieren bundesweit in Geschäften, was Obst und Gemüse, Bücher und Zeitschriften, Schuhe und Möbel kosten. Wie hoch ist der Listenpreis für ein Auto, was kostet eine Pauschalreise, was der Sprit an der Tankstelle? Mehr als 300 000 Einzelpreise von Waren und Dienstleistungen werden repräsentativ nach einem stets gleichen Schema erfasst. Dabei haben die Statistiker auch die Preise im Internet im Blick. Erhoben werden die Preise von insgesamt rund 600 Güterarten, die den sogenannten Warenkorb bilden. Auf dieser Grundlage berechnen die Statistiker die Entwicklung der Teuerung. Der ausgewählte „Warenkorb“ bildet die Bedürfnisse der Menschen naturgemäß unterschiedlich ab.