Wiesbaden Gesunkene Energiepreise entlasten die Budgets der Verbraucher und dämpfen die Inflation in Deutschland. Die Jahresteuerungsrate lag im November wie schon im Vormonat bei 1,1 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit.

Energie verbilligte sich um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mehr Geld ausgeben mussten Verbraucher dagegen unter anderem für Nahrungsmittel (plus 1,8 Prozent) und Kaltmieten (plus 1,4 Prozent.