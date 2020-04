Jede dritte Familie ohne Garten

Wiesbaden In Deutschland hat einer Studie zufolge rund ein Drittel aller Familien mit minderjährigen Kindern keinen Zugang zu einem Garten. Laut einer am Donnerstag in Wiesbaden vorgestellten Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung wohnen 30,3 Prozent der Familien mit Kindern unter 18 Jahren in Mehrfamilien- oder Hochhäusern ohne Gartenanteil. Viele von ihnen leben zudem in kleineren Wohnungen, insbesondere in Ballungsgebieten. „Gerade diese Familien sind in der Corona-Krise mehr denn je auf den öffentlichen Raum angewiesen“, sagte Forschungsdirektor Martin Bujard.

Weitere 2,4 Prozent wohnen der Studie zufolge in Ein- oder Zweifamilienhäusern ebenfalls ohne Nutzung des Gartens. Die restlichen zwei Drittel aller Familien mit minderjährigen Kindern können sich hingegen in einem Garten aufhalten, der unmittelbar an ihrem Haus oder ihrer Wohnung liegt.