Mehr reguläre Jobs in Deutschland

Oldenburg/Bremen

Unwetter Im Nordwesten Feuerwehr im Dauereinsatz – Schulausfall in Delmenhorst

Die Rettungskräfte mussten zu mehr als 100 Einsätzen ausrücken. In Sandkrug krachte ein Baum auf einen Carport. An der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Delmenhorst fällt heute der Unterricht aus.