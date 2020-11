Mehr Mehrlinge in Deutschland geboren

Wiesbaden /Oldenburg In Deutschland kommen im langfristigen Vergleich deutlich mehr Kinder in einer Mehrlingsgeburt zur Welt. Seit den 1970er Jahren sei der Anteil von Zwillingen, Drillingen oder Vierlingen stark angestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Der Grund für die Entwicklung seien die moderne Reproduktionsmedizin und das inzwischen im Schnitt höhere Alter von Frauen bei der Geburt von Kindern. Rund 29 000 Kinder seien vergangenes Jahr als Mehrling geboren worden, der Großteil (98 Prozent) als Zwilling. Im Klinikum Oldenburg waren es vergangenes Jahr 191 Zwillings- und drei Drillingsgeburten.