Weser-Ems: Kaum noch Ölheizungen

Wiesbaden /Oldenburg Nirgendwo in Deutschland gibt es weniger Ölheizungen als im Nordwesten. Während bundesweit im vergangenen Jahr noch knapp ein Viertel der Haushalte die Wohnung mit Öl geheizt hat, lag der Anteil in Weser-Ems nur bei 9,0 Prozent. Das zeigen Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzerhebung zur Wohnsituation in Deutschland, auf die das Statistische Bundesamt am Mittwoch hinwies.

Wie die Statistiker aufzeigten, verschwindet die Ölheizung indes nur langsam aus den Wohnungen. Von 2014 bis 2018 sank der Anteil bundesweit nur um 2,3 Prozentpunkte. Allerdings spielen bei Neubauten Ölheizungen fast keine Rolle mehr. 2018 lag der Anteil nur bei 0,6 Prozent.

Mehr als jede zweite Wohnung (52 Prozent) wurde bundesweit im vergangenen Jahr mit Erdgas beheizt. Im Weser-Ems-Gebiet liegt der Anteil den Angaben zufolge sogar bei 85,2 Prozent – ebenfalls der bundesweite Spitzenwert.

Auch bei den Neubauten 2018 lagen Gasheizungen bundesweit mit Anteil von 41,2 Prozent noch vorn. Erneuerbare Energieträger kamen hier allerdings schon auf einen Anteil von 34,3 Prozent, Fernwärme auf 22,4 Prozent.