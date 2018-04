Wiesbaden Bei Opel ist ein Streit um das Programm für freiwillige Abfindungen entbrannt. Der Betriebsrat hat das Unternehmen aufgefordert, die Abfindungen von bis zu 275 000 Euro plus Zulagen nicht weiter anzubieten. Grund sei die hohe Akzeptanz bei den Angeboten zum Vorruhestand und Altersteilzeit. Die Abbauziele von insgesamt 3700 Stellen in deutschen Werken seien am Standort Kaiserslautern bereits erreicht, teilt die IG Metall mit.