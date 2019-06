Preisauftrieb schwächt sich ab

Wiesbaden Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im Mai deutlich verlangsamt. Die Jahresteuerungsrate sank auf 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte.

Zum Vergleich: Im April hatte die Inflationsrate noch bei 2,0 Prozent gelegen. Dazu hatten neben höheren Energiekosten vor allem gestiegene Preise für Pauschalreisen im Osterreisemonat beigetragen.

Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise in Deutschland im Mai durchschnittlich um 0,2 Prozent.