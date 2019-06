Preisauftrieb schwächt sich ab

Wiesbaden Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Mai wieder deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 1,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, hat das Statistische Bundesamt errechnet. Von April auf Mai 2019 stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Die Wiesbadener Behörde bestätigte am Donnerstag ihre vorläufigen Zahlen zur Inflation von Ende Mai.

Im Ostermonat April hatten vor allem gestiegene Preise für Pauschalreisen die jährliche Teuerungsrate auf 2,0 Prozent getrieben. Volkswirte hatten dies als Ausreißer gewertet. Insbesondere der Preisrückgang bei Pauschalreisen nach der Osterreisewelle (minus 9,0 Prozent) dämpfte nach Berechnungen der Statistiker die Rate im Mai.

Angeheizt wurde die Inflation im Mai von steigenden Energiepreisen. Energie verteuerte sich im Jahresvergleich insgesamt um 4,2 Prozent. Mehr zahlen mussten Verbraucher für Fernwärme (plus 5,5 Prozent), Kraftstoffe (plus 4,6 Prozent), Heizöl (plus 3,7 Prozent), Erdgas (plus 3,4 Prozent) und Strom (plus 3,2 Prozent).