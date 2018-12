Seniorinnen leben zu 45 Prozent allein

Wiesbaden In Deutschland lebten im vergangenen Jahr rund 45 Prozent der Frauen ab 65 Jahren allein in einem Haushalt. Der Anteil bei Männern dieser Altersgruppe lag wesentlich niedriger bei 20 Prozent, wie das Statistische Bundesamt auf Grundlage des Mikrozensus mitteilte. Am häufigsten lebten Frauen und Männer ab 65 Jahren mit dem Ehepartner im Haushalt (59 Prozent). Dies sei jedoch deutlich häufiger bei älteren Männern (74 Prozent) als bei älteren Frauen (48 Prozent) der Fall. Mit höherem Alter steige der Anteil der Alleinlebenden.