Wiesbaden Frauen mit Jobs in der Informations- und Kommunikationstechnik bleiben in Deutschland besonders häufig kinderlos. Bei ihnen beträgt der Anteil nach einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes vom Mittwoch 40 Prozent. Besonders niedrig ist die Quote kinderloser Frauen dagegen mit neun Prozent im Bereich der Reinigungsberufe, wie die zuletzt erhobenen Zahlen aus dem Jahr 2016 zeigen.

Bei Akademikerinnen sank die Quote der Frauen ohne Kind leicht von 28 auf 27 Prozent, bei Frauen ohne akademischen Abschluss verharrte sie bei rund 20 Prozent. Der Anteil der Kinderlosen nahm zwischen 2012 und 2016 um 20 auf 21 Prozent zu. Seit 2012 stagniere die Zahl damit in etwa nach zuvor jahrelangem deutlichen Anstieg, teilte das Bundesamt mit.

Unterdessen hat Frauenministerin Katarina Barley (SPD) anlässlich des Weltfrauentages (8. März) im Interview mit der NWZ betont, Gleichstellung passiere nicht von allein. „Mehr Gleichstellung von Frauen und Männern – das geht nicht von sich aus immer weiter nach vorne. Errungenschaften für Frauen müssen immer wieder aufs Neue erkämpft werden“, so Barley.