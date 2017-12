Wiesbaden Die Gehälter der Tarifbeschäftigten in Deutschland sind 2017 im sechsten Jahr in Folge stärker gestiegen als die Preise. Um durchschnittlich 2,3 Prozent lagen die Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld über dem Vorjahreswert, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im ablaufenden Jahr nach vorläufigen Berechnungen nur um 1,7 Prozent.

Unter dem Strich behalten die Beschäftigten somit mehr Geld im Portemonnaie. Das stärkt ihre Kaufkraft und kann den Konsum ankurbeln. Profitieren sollten von dieser Entwicklung die weitaus meisten Arbeitnehmer in Deutschland: Gut drei Viertel werden nach Tarif bezahlt. Mit den Angaben bestätigten die Statistiker vorläufige Zahlen.

Überdurchschnittliche Tariferhöhungen gab es demnach im Bergbau, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie bei Wach- und Sicherheitsdiensten mit jeweils plus 2,7 Prozent. Geringer als im Durchschnitt fielen Tariferhöhungen in der Energieversorgung (plus 0,6 Prozent) sowie bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (plus 1,0 Prozent) aus.

Nicht erfasst sind wie üblich Verdienste von nicht nach Tarif Beschäftigten.