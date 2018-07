Teuerung bei 2,1 Prozent

Wiesbaden Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juni leicht abgeschwächt. Die Jahresinflationsrate lag mit 2,1 Prozent aber weiter über der Marke von zwei Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mit. Angetrieben wurde die Teuerung vor allem von höheren Energiepreisen (plus 6,4 Prozent). Auch für Lebensmittel mussten die Verbraucher mehr zahlen als ein Jahr zuvor (plus 3,4 Prozent). Im Mai waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr insgesamt noch um 2,2 Prozent gestiegen.