Teuerung 2017 bei 1,8 Prozent

Wiesbaden Die Inflation in Deutschland ist 2017 auf den höchsten Stand seit fünf Jahren gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Jahresdurchschnitt um 1,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Einen stärkeren Zuwachs hatte es zuletzt 2012 mit 2,0 Prozent gegeben. Für 2016 hatte die Wiesbadener Behörde eine Teuerungsrate von 0,5 Prozent berechnet. Vor allem höhere Mieten sowie steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise hatten zuletzt die Inflation angetrieben.

Zum Jahresende verringerte sich der Preisauftrieb leicht. Im Dezember lag die jährliche Teuerungsrate bei 1,7 Prozent. Im November waren es noch 1,8 Prozent. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Dezember nach den vorläufigen Berechnungen des Bundesamtes um 0,6 Prozent.

Für das kommende Jahr erwarten Ökonomen zumeist eine höhere Teuerung als 2017. Ein Argument ist, dass es höhere Tarifabschlüsse geben könnte, die dann über die Lohnkosten der Betriebe die Preise treiben könnten. Das muss aber nicht so kommen.