Teuerung zieht an: 1,6 Prozent

Wiesbaden Die Inflation in Deutschland hat im Februar wieder etwas angezogen. Die Verbraucherpreise lagen um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Januar hatte die Teuerungsrate noch bei 1,4 Prozent gelegen. Zuvor war sie im Laufe des Jahres 2018 auch schon deutlich über zwei Prozent gewesen.

Einmal mehr berichteten die Statistiker: Energie verteuerte sich im Februar überdurchschnittlich stark (plus 2,9 Prozent). Dazu zählen Heiz-, aber auch Kraftstoffkosten.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise insgesamt um 0,5 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt ein Teuerungsniveau von um zwei Prozent an. Damit soll das Wachstum angefeuert und eine Art Deflation mit sinkenden Preisen und schwacher Wirtschaft verhindert werden.