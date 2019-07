Teuerungsrate bei 1,6 Prozent

Wiesbaden Höhere Preise für Pauschalreisen haben die Inflation in Deutschland im Juni angetrieben. Die Jahresteuerungsrate stieg auf 1,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Mai waren es noch 1,4 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat legten die Verbraucherpreise im Juni um 0,3 Prozent zu. Ein wesentlicher Grund für die gestiegene Jahresinflation waren laut der Statistiker höhere Preise für Pauschalreisen: plus 6,1 Prozent gemessen am Vorjahresmonat. Allerdings lag Pfingsten in diesem Jahr im Juni, im Vorjahr im Mai.