Teuerungsrate bei 1,7 Prozent

Wiesbaden Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juli weiter leicht beschleunigt. Die Jahresteuerungsrate stieg auf 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag anhand erster Daten mitteilte. Im Juni hatte die Inflationsrate noch bei 1,6 Prozent gelegen, im Mai waren es 1,4 Prozent. Vor allem für Nahrungsmittel (plus 2,1 Prozent) und Energie (2,4 Prozent) mussten die Menschen in Deutschland mehr zahlen als im Juli 2018. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Juli um 0,5 Prozent.