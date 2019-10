Wiesbaden /Washington /Peking Die diversen Störfaktoren für den Handel in Europa und in Übersee dauern an. Und sie zeigen Wirkung.

Vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens ist der deutsche Außenhandel mit dem Königreich weiter abgeflaut. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres lag der Wert der deutschen Exporte mit 47,1 Milliarden Euro 4,6 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtet.

Auch die Importe gingen um 3,7 Prozent auf 21,3 Milliarden Euro zurück. Großbritannien sackte damit in der Liste der wichtigsten Handelspartner Deutschland einen weiteren Rang auf Platz 7 ab. Die deutschen Exporte in das Vereinigte Königreich sinken seit 2016.

Im besonderen Maße sei derzeit die Autoindustrie vom schwachen Außenhandel im Zeichen des Brexits getroffen, berichten die Statistiker. Noch im Jahr 2015 hatte die Sparte Kraftfahrzeuge und Kfz-Teile mehr als ein Viertel (27,6 Prozent) des Außenhandels ausgemacht. Im vergangenen Jahr waren es 23,3 Prozent. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres gaben die autospezifischen Exporte noch einmal um 9,7 Prozent und die Importe um 9,1 Prozent nach.

Nicht nur für Deutschland, sondern auch in anderen EU-Staaten, drohen im Außenhandel mit den USA Erschwerungen: Wenige Tage vor dem geplanten Inkrafttreten von neuen US-Strafzöllen auf Käse, Wein, Oliven und andere Waren versucht die EU-Kommission, die Sonderabgaben noch abzuwenden. „Wir werden die Amerikaner bis zur letzten Minute drängen, doch noch eine Einigung zu finden oder zumindest die Zölle vorerst einzufrieren“, sagte EU-Handelskommissarin Cecila Malmström am Montag in Brüssel.

In einem Brief an den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer signalisierte Malmström den klaren Willen der EU, den zugrunde liegenden Streit um Sanktionen für die Flugzeugbauer fair zu lösen. „Wir sind bereit, sowohl für den Fall Airbus als auch für den Fall Boeing eine Einigung zu verhandeln (...)“, heißt es in dem Schreiben. Die WTO hatte den USA gestattet, Strafzölle zu verhängen. Grund sind Subventionen für Airbus.

Unterdessen bleibt Bewegung im Handelsstreit zwischen den USA und China, der sich zunehmend auf die Konjunktur in den beiden Staaten und weltweit auswirkt. Allerdings geht es nicht so schnell voran wie gedacht. China wolle noch weitere Gespräche führen, bevor es die sogenannte „Phase eins“ des Handelsabkommens unterzeichnen werde, erfuhr die Agentur Bloomberg.