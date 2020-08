Wohnen: Immobilienmarkt noch stabil

Wiesbaden Wohnungen und Häuser in Deutschland haben sich trotz der Corona-Krise weiter verteuert. Im zweiten Quartal stiegen die Preise für Wohnimmobilien im Schnitt um 1,4 Prozent gemessen am ersten Jahresviertel, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Zum Vorjahreszeitraum stand ein Plus von 5,6 Prozent. Damit bewegten sich die Zuwächse im Bereich der vorhergehenden Quartale, erklärten die Wiesbadener Statistiker.

Gemäß der „Schnelleinschätzung“ der Statistiker haben die immensen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie dem Immobilienboom bislang kaum etwas anhaben können. Im ersten Quartal hatte die Behörde ein Anziehen der Immobilienpreise von 6,8 Prozent binnen Jahresfrist und von 0,3 Prozent zum Schlussquartal 2019 festgestellt. Vor allem in Großstädten, aber auch auf dem Land gab es kräftige Aufschläge.

Lehren aus Corona

Unterdessen fordert die Immobilienwirtschaft als Lehre aus der Corona-Krise, das Leben in Stadtquartieren stärker in den Fokus zu rücken. Die Pandemie zeige, dass man die Art und Weise Städte zu planen, zu entwickeln und zu bauen überdenken müsse, erklärte Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA). „Die Stadt der Zukunft ist eine Stadt der Quartiere“, hieß es in einem Positionspapier.

Die Gesellschaft sei auf die Pandemie und den Shutdown nicht vorbereitet gewesen – auch weil Metropolregionen und Städte oft nach dem Prinzip funktionierten: „Wohnen am Rand, Arbeiten und Einkaufen im Zentrum“. Da sich Pandemien leicht wiederholen könnten, müsse man überlegen, wie sich die Folgen möglichst gering halten ließen.

In dem Papier fordert der ZIA einen Fokus auf gemischte lebendige Quartiere aus Handel, Wohnen, Gastronomie und Büros. So schlägt der ZIA vor, altersgerechte und barrierefreie Wohnungen zu fördern. Zudem müssten Busse, Bahnen, Radwege sowie Shuttle- und Car-Sharing-Systeme besser vernetzt sowie öffentlicher Nahverkehr und Radverkehr ausgebaut werden.

Und der Handel?

Zur Stärkung des stationären kleinteiligen Handels sollten Kommunen regelmäßig Auflagen zu Ladenöffnungszeiten und Verkaufsflächenbegrenzungen überprüfen. Weniger Vorschriften für Dachaufstockungen und Nachverdichtungen könnten ferner das Leben im Zentrum erleichtern, meint der ZIA, der 28 Immobilien-Verbände vertritt.