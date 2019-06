Wiesbaden Für Wohnungen und Häuser müssen Käufer in Deutschland immer tiefer in die Tasche greifen. Der langjährige Anstieg der Immobilienpreise setzte sich zu Jahresbeginn fort, teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach gibt es nicht nur in Großstädten satte Aufschläge. Der Boom mache sich „sowohl in den Städten als auch in ländlichen Regionen“ bemerkbar – bis in dünn bevölkerte Regionen, erklärte die Wiesbadener Behörde.

Wohnimmobilien verteuerten sich im ersten Quartal im Schnitt um fünf Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum. Vor allem in den sieben größten Städten – darunter im Norden Hamburg – schossen die Preise laut der Angaben nach oben: Dort kosteten Eigentumswohnungen binnen Jahresfrist 8,6 Prozent mehr und Ein- und Zweifamilienhäuser 6,9 Prozent.

Auf dem Land war der Preisanstieg nicht so stark. In dichter besiedelten Kreisen wurden Wohnungen um 1,7 Prozent teurer, Häuser um 4,3 Prozent. In wenig bevölkerten Regionen stiegen die Wohnungspreise um 1,1 Prozent, für Häuser um 4,5 Prozent.

Seit Ende 2015 hätten sich Wohnungen und Häuser im Bundesschnitt um 22 Prozent verteuert, so die Statistiker.