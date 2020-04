Coronavirus: Masken sind kein Problem

Wildeshausen /Ganderkesee /Delmenhorst Für Johannes Lenzschau gibt es keinen Zweifel: „Die Maskenpflicht ist eine der sinnvollsten Entscheidungen seit Beginn der Corona-Pandemie“, sagt der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV) in Wildeshausen sowie Inhaber des Kaufhauses „Schnittker am Markt“. Die Stadt Jena sei ein gutes Vorbild. „Jeder schützt den anderen und so sind alle geschützt.“ In seinem Geschäft trügen alle Beschäftigten bereits seit vergangener Woche Montag, als der Einzelhandel wieder öffnen durfte, Mund-Nasen-Masken. „Auch die Kunden sind vernünftig und auf Abstand bedacht“, lobt er.

In der Delmenhorster Innenstadt halten sich die meisten Kunden an die Maskenpflicht, meint Christian Wüstner, Sprecher der Innenstadtkaufleute. In seinem Geschäft „Gameground“ habe er nur einen Kunden abweisen müssen, der seine Maske vergessen hatte. Allerdings habe er von seinen Kollegen auch vernommen, dass sich Kunden über die Pflicht beschwerten. Das könne er zwar verstehen, denn das Tragen eines Schutzes sei nicht angenehm, „aber wir können das in den Läden nicht anders handhaben“.

Eine Maskenpflicht gilt nun auch für die Mitarbeiter der Inkoop-Supermärkte, wie Geschäftsführer Bernd Oetken mitteilte: „Damit wollen wir unser Engagement signalisieren.“ Das bedeute jedoch eine zusätzliche Belastung für die Belegschaft. „Wir müssen selbst auch lernen, damit umzugehen“, so Oetken. An Kunden ohne Mund-Nasen-Schutz, die es am Montag nur vereinzelt gegeben habe, sollen im Laufe der Woche gezielt Masken verteilt werden.

In den Bussen der Delbus gab es „keinen Grund zu Klage“, sagt Geschäftsführer Carsten Hoffmann. Wenn nötig, weise das Personal die Fahrgäste auf die Pflicht hin. Auch bei Weser-Ems-Bus habe es keine Probleme gegeben. „Das klappt sehr gut, melden unsere Fahrer“, berichtet Franziska Hentschke. In der Nordwest-Bahn wurde die Maskenpflicht ebenfalls kontrolliert.