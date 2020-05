Corona-Krise: Warten auf erste Gäste

Wildeshausen /Ganderkesee /Hude /Delmenhorst Kehrt die Normalität zurück nach Niedersachsen? Seit Montag sind einige durch die Corona-Krise verhängte Einschränkungen wieder gelockert. So waren auch im Landkreis Oldenburg und der Stadt Delmenhorst Restaurants, Gaststätten und Cafés wieder geöffnet.

Nach der siebenwöchigen Schließung müssen die Restaurantbetreiber aber zahlreiche Auflagen erfüllen – auch Stefan Thuns von der Brasserie in Wildeshausen. „Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt, Abstände zwischen den Tischen eingerichtet und alle Mitarbeiter geschult“, sagt er.

So wie das Restaurant Gut Altona (Gemeinde Dötlingen) und Gasthaus Wülfers (Samtgemeinde Harpstedt) will er die beiden ersten Wochen als Richtwert nutzen, um danach die Öffnungszeiten für die weiteren Wochen zu bestimmen. Thuns: „Wir achten aktuell ganz besonders darauf, die Kosten möglichst gering zu halten. Denn jeder Euro zählt.“

Auch in Delmenhorst haben schon viele Betriebe die Vorgaben umgesetzt, berichtet Tarik Cirdi, Vorsitzender des Stadtverbandes Delmenhorst im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Schwierig sei allerdings, dass beinahe täglich neue Änderungen kämen: „Man muss sich ständig umorientieren.“ Dadurch seien auch viele Gäste verunsichert. „Wir werden einige Zeit noch was davon haben, bis sich die Abläufe normalisieren und die Bevölkerung ihre Berührungsängste verliert, aber es ist ein Start“, fasst Cirdi die Entwicklung zusammen.

In Ganderkesee und Hude wollen die meisten Wirte ihre Lokale in dieser Woche wieder öffnen. „Einige haben Zweifel“, gesteht Ibrahim Celik, Dehoga-Vorsitzender für die beiden Gemeinden. Er selbst wird sein Restaurant „Schwarzes Ross“ in Bookholzberg noch geschlossen halten: „Ich warte ab, was die nächste Lockerung bringt.“ Wie die meisten Kollegen lebe er vor allem von der Bewirtung größerer Gesellschaften, so Celik. Auch wenn diese jetzt noch nicht wieder kommen dürfen, sieht er das Wiederanfahren der Gastronomie als Chance.